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Шесть кандидатов примут участие во втором туре выборов премьер-министра Великобритании

Шесть кандидатов примут участие во втором туре выборов премьер-министра Великобритании
pxhere.com

Шесть претендентов продолжат бороться за кресло премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил руководитель комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Сообщается, что по итогам голосования в следующий тур прошли министр иностранных дел страны Лиз Трасс, бывший глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и руководитель комитета палаты общин Том Тугендхат. 

Также в предвыборной гонке примут участие бывший заместитель министра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок и генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман. Второй тур состоится 14 июля.

Напомним, что Борис Джонсон объявил о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании 7 июля. Этому предшествовало массовое увольнение членов его кабмина.

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