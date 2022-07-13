Шесть кандидатов примут участие во втором туре выборов премьер-министра Великобритании

Шесть претендентов продолжат бороться за кресло премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил руководитель комитета Консервативной партии Грэм Брейди.
Сообщается, что по итогам голосования в следующий тур прошли министр иностранных дел страны Лиз Трасс, бывший глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и руководитель комитета палаты общин Том Тугендхат.
Также в предвыборной гонке примут участие бывший заместитель министра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок и генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман. Второй тур состоится 14 июля.
Напомним, что Борис Джонсон объявил о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании 7 июля. Этому предшествовало массовое увольнение членов его кабмина.