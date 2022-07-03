Шесть человек стали жертвами обвала на леднике Мармолада в Италии

Шесть человек погибли при обвале на леднике Мармолада на северо-востоке Италии в Доломитовых Альпах. Еще десять — пропали без вести, восемь госпитализированы с травмами, сообщает La Repubblica.
Пять вертолетов вылетели на поиски людей. По предварительным данным, к ЧП могла привести слишком теплая погода. Накануне сообщалось о температурном рекорде на вершине. Специалисты не исключают новых обвалов.
Группа ученых из Национального совета по исследованиям Италии прогнозировала стремительное таяние ледника. По их оценкам, он должен полностью исчезнуть примерно через 10 лет. Только с 2004 по 2015 год площадь ледника сократилась на 30%.