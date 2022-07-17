Шесть человек стали жертвами наводнения в китайской провинции Сычуань

Согласно данным на 02:00 по Москве, еще 12 человек пропали без вести. Проливные дожди прошли в пятницу и субботу на территории Бэйчуань-Цянского автономного уезда в провинции Сычуань. В результате произошло масштабное наводнение, которое затронуло 22,3 тысячи жителей в 13 поселках.