Шесть человек стали жертвами аварии с участием автобуса в Турции

Как минимум шесть человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще 25 пострадали в результате аварии с автобусом в Турции. Об этом во вторник сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в полиции.
Все произошло утром 5 июля на трассе Кыркларэли — Стамбул. Водитель междугородного автобуса, следующего по маршрутку Эдирне — Бодрум, потерял управление, из-за чего транспортное средство перевернулось.
Прибывшие медики госпитализировал пострадавших. Полиция проводит расследование.
Ранее автобус и нагруженный песком КамАЗ столкнулись на северо‑западе столицы, писало РИАМО.