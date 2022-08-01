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Шесть человек получили травмы при столкновении иномарок в Калининградской области

Шесть человек получили травмы при столкновении иномарок в Калининградской области
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в Калининградской области. Авария произошла на десятом километре автодороги Полесск — Большаково, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

По информации полицейских, водитель автомобиля BMW, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с машиной Mitsubishi. В результате различные травмы получили шесть человек, в том числе несовершеннолетний. Один из  пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверочных действий будет принято процессуальное решение.

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