Шесть человек получили травмы при столкновении иномарок в Калининградской области

По информации полицейских, водитель автомобиля BMW, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с машиной Mitsubishi. В результате различные травмы получили шесть человек, в том числе несовершеннолетний. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести.