Шесть человек получили травмы при столкновении иномарок в Калининградской области

Шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в Калининградской области. Авария произошла на десятом километре автодороги Полесск — Большаково, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
По информации полицейских, водитель автомобиля BMW, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с машиной Mitsubishi. В результате различные травмы получили шесть человек, в том числе несовершеннолетний. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести.
Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверочных действий будет принято процессуальное решение.