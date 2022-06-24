Шэрон Стоун рассказала о переживаниях после неудачных беременностей: “Женщины вынуждены переносить это в одиночестве и в тайне, с чувством неудачи”

Шэрон Стоун

Актриса Шэрон Стоун рассказала, как пережила неудачные беременности, которые закончились выкидышем. Звезда “Основного инстинкта” прокомментировала пост издания People в инстаграме*, где танцовщица Пета Мургатройд рассказала о том, как потеряла ребенка в результате выкидыша.

У женщин нет специального форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девятерых детей в результате выкидыша, — написала Шэрон Стоун.

Она отметила, что женщинам приходится справляться с этой проблемой в одиночку, хотя в этот момент они особенно нуждаются в поддержке.

Это нельзя назвать мелочью, ни физически, ни эмоционально. Но мы вынуждены переносить это в одиночестве, в тайне и с каким-то чувством неудачи, вместо того, чтобы получить столь необходимое сострадание, сочувствие и исцеление, в которых мы так нуждаемся. Женское здоровье и благополучие, оставленные на попечение мужской идеологии, стали слабыми и жестоко угнетаются. У Шэрон Стоун есть трое приемных детей. Старшего сына Роэна актриса усыновила в 2000 году, когда была замужем за редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном. В 2003 году Бронштейн подал на развод, и опекунство над Роэном присудили ему.

В 2005 году Стоун усыновила еще одного ребенка, сына Лэрда, а через год — младшего сына Куинна. Сыновей актриса воспитывала сама.

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