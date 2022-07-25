Шэрон Стоун поделилась фото топлес: “Неидеальна в этот идеальный день”

Шэрон Стоун
64-летняя Шэрон Стоун поделилась с подписчиками фотографией топлес — перед камерой она позировала у бассейна лишь в плавках от бикини и с наброшенным на плечи полотенцем.
Неидеальна в этот идеальный день,
— подписала актриса фотографию.
Шэрон Стоун
Поклонники, конечно, поспорили с актрисой, одарив ее комплиментами и сказав, что она, как всегда, прекрасно выглядит.
Вчера Стоун также поделилась новой фотографией своего старшего приемного сына, 22-летнего Роэна. Актриса усыновила его вместе с Филом Бронштейном, замуж за которого она вышла в 1998 году (развелись супруги в 2004 году). После развода Шэрон усыновила еще двух мальчиков: Лэрда Вонна и Куинна Келли.
Роэн Стоун
В интервью InStyle в 2020 году она сказала, что ее самым большим достижением в жизни стало материнство.
Самая крутая вещь, которую я когда-либо делала, — это взять себя в руки и двигаться вперед, продолжать следовать своей цели как родителя — хорошо воспитывать своих детей. Я рассказываю им о вещах, через которые я прошла, или о вещах, которые причинили мне боль, чтобы они поняли, как мир может нападать на женщин, чтобы они могли быть рыцарями среди мужчин,
— заявила она.
Источник
Daily Mail
Фото
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