Шэрон Стоун поделилась фото топлес: “Неидеальна в этот идеальный день”

Шэрон Стоун

64-летняя Шэрон Стоун поделилась с подписчиками фотографией топлес — перед камерой она позировала у бассейна лишь в плавках от бикини и с наброшенным на плечи полотенцем.

Неидеальна в этот идеальный день,

— подписала актриса фотографию.

Шэрон Стоун

Поклонники, конечно, поспорили с актрисой, одарив ее комплиментами и сказав, что она, как всегда, прекрасно выглядит.

Вчера Стоун также поделилась новой фотографией своего старшего приемного сына, 22-летнего Роэна. Актриса усыновила его вместе с Филом Бронштейном, замуж за которого она вышла в 1998 году (развелись супруги в 2004 году). После развода Шэрон усыновила еще двух мальчиков: Лэрда Вонна и Куинна Келли.

Роэн Стоун

В интервью InStyle в 2020 году она сказала, что ее самым большим достижением в жизни стало материнство.

Самая крутая вещь, которую я когда-либо делала, — это взять себя в руки и двигаться вперед, продолжать следовать своей цели как родителя — хорошо воспитывать своих детей. Я рассказываю им о вещах, через которые я прошла, или о вещах, которые причинили мне боль, чтобы они поняли, как мир может нападать на женщин, чтобы они могли быть рыцарями среди мужчин,

— заявила она.