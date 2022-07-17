Шеремет: попытка нанести удар по Крымскому мосту обернется катастрофой для Киева

Украинские власти должны осознавать серьезность последствий удара ВСУ по Крымскому мосту, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что такая авантюра обернется для Киева катастрофой, после которой он уже не сможет оправиться.
«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия», — сказал парламентарий.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович допустил возможность удара по Крымскому мосту, когда у ВСУ появится необходимое вооружение.