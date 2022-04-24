Shell запустила процесс «болезненного» выхода из проекта «Сахалин-2»

По словам знакомого с ситуацией эксперта, компания ведет «кошмарные»

переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении. Она надеется компенсировать

хотя бы долю из 5 млрд долларов, которых Shell лишается вследствие закрытия

бизнеса в РФ.