Shell запустила процесс «болезненного» выхода из проекта «Сахалин-2»

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Британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell приступила
к «болезненному» выходу из своего крупнейшего российского энергопроекта «Сахалин-2»,
пишет издание Financial Times.
По словам знакомого с ситуацией эксперта, компания ведет «кошмарные»
переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении. Она надеется компенсировать
хотя бы долю из 5 млрд долларов, которых Shell лишается вследствие закрытия
бизнеса в РФ.
Ее активы готовы выкупить китайские Cnooc, CNPC и Sinopec.
Однако для этого британцам понадобится предоставить хорошую скидку, говорится в
статье.
После начала спецоперации по денацификации Украины многие
западные компании стали покидать российский рынок. Это коснулось и
энергетического сектора страны.
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