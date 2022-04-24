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    Shell запустила процесс «болезненного» выхода из проекта «Сахалин-2»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Shell запустила процесс «болезненного» выхода из проекта «Сахалин-2»

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    James Wakibia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell приступила
    к «болезненному» выходу из своего крупнейшего российского энергопроекта «Сахалин-2»,
    пишет издание Financial Times.

    По словам знакомого с ситуацией эксперта, компания ведет «кошмарные»
    переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении. Она надеется компенсировать
    хотя бы долю из 5 млрд долларов, которых Shell лишается вследствие закрытия
    бизнеса в РФ.

    Ее активы готовы выкупить китайские Cnooc, CNPC и Sinopec.
    Однако для этого британцам понадобится предоставить хорошую скидку, говорится в
    статье.

    После начала спецоперации по денацификации Украины многие
    западные компании стали покидать российский рынок. Это коснулось и
    энергетического сектора страны.

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