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    Shell останавливает торговлю топливом на российских заправках

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Shell останавливает торговлю топливом на российских заправках

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    pixabay.com/PD

    Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell прекращает продавать топливо на российских АЗС, пишет ТАСС.

    «На станциях, входящих в периметр сделки с “Лукойлом”, полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу», — отметил представитель Shell.

    При этом действие программы лояльности прекратится после 20 мая. В компании обращают внимание, что накопить баллы по данной программе уже невозможно, а потратить их необходимо до 20 мая.

    «Лукойл» ранее заявил, что намерен приобрести «дочку» британско-нидерландской компании Shell. Речь идет о стопроцентной доле в ООО «Шелл Нефть».

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