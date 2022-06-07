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Шеф-повар Крюков предупредил, что помидоры из холодильника теряют вкус

Шеф-повар Крюков предупредил, что помидоры из холодильника теряют вкус
pexels.com

Шеф-повар Анатолий Крюков, который состоит в Ассоциации поваров России, рассказал, какие продукты нельзя хранить в холодильнике.

В первую очередь эксперт назвал помидоры. Он напомнил, что, когда они зеленые, их необходимо положить в теплое место дозревать. В холодильнике же этот овощ теряет вкус и, как выразился повар, «дубеет».

Мед тоже нельзя держать в слишком холодном пространстве. Крюков отметил, что он начинает кристаллизироваться, передает NEWS.ru.

Шоколад в холодильнике быстрее портится. На его поверхности образовывается конденсат.

Шеф-повар также не советует хранить в холодильнике яблоки, морковь, картофель, капусту и цитрусовые с большим содержанием витамина C.

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