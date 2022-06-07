Шеф-повар Крюков предупредил, что помидоры из холодильника теряют вкус

Шеф-повар Анатолий Крюков, который состоит в Ассоциации поваров России, рассказал, какие продукты нельзя хранить в холодильнике.
В первую очередь эксперт назвал помидоры. Он напомнил, что, когда они зеленые, их необходимо положить в теплое место дозревать. В холодильнике же этот овощ теряет вкус и, как выразился повар, «дубеет».
Мед тоже нельзя держать в слишком холодном пространстве. Крюков отметил, что он начинает кристаллизироваться, передает NEWS.ru.
Шоколад в холодильнике быстрее портится. На его поверхности образовывается конденсат.
Шеф-повар также не советует хранить в холодильнике яблоки, морковь, картофель, капусту и цитрусовые с большим содержанием витамина C.