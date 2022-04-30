Шеф-повар Крюков раскрыл секрет лучшего маринада для шашлыка

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Секрет самого лучшего маринада для шашлыка раскрыл член Ассоциации поваров России, шеф-повар Европы Анатолий Крюков.
Россияне в майские праздники традиционно выезжают на природу и жарят мясо на открытом огне. Однако лучше отказаться от покупки любой упакованной продукции, так магазинный маринад часто маскирует подпорченное мясо. Лучше всего приготовить смесь для шашлыка самостоятельно, отметил шеф-повар в комментарии Общественной Службе Новостей.
«Самый лучший маринад приготовлен своими руками», — раскрыл секрет Крюков.
Нарезанное кубиками мясо следует замариновать по советской классике, то есть замочить в растворе из воды и уксуса, добавив лавровый лист, перец, соль, лук и горошек. Желательно не добавлять в шашлык майонезные продукты.
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