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    Шеф-повар Крюков раскрыл секрет лучшего маринада для шашлыка

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Шеф-повар Крюков раскрыл секрет лучшего маринада для шашлыка

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    pixabay.com/PD

    Секрет самого лучшего маринада для шашлыка раскрыл член Ассоциации поваров России, шеф-повар Европы Анатолий Крюков.

    Россияне в майские праздники традиционно выезжают на природу и жарят мясо на открытом огне. Однако лучше отказаться от покупки любой упакованной продукции, так магазинный маринад часто маскирует подпорченное мясо. Лучше всего приготовить смесь для шашлыка самостоятельно, отметил шеф-повар в комментарии Общественной Службе Новостей.

    «Самый лучший маринад приготовлен своими руками», — раскрыл секрет Крюков.

    Нарезанное кубиками мясо следует замариновать по советской классике, то есть замочить в растворе из воды и уксуса, добавив лавровый лист, перец, соль, лук и горошек. Желательно не добавлять в шашлык майонезные продукты.

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