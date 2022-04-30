Шеф-повар Крюков раскрыл секрет лучшего маринада для шашлыка

Россияне в майские праздники традиционно выезжают на природу и жарят мясо на открытом огне. Однако лучше отказаться от покупки любой упакованной продукции, так магазинный маринад часто маскирует подпорченное мясо. Лучше всего приготовить смесь для шашлыка самостоятельно, отметил шеф-повар в комментарии Общественной Службе Новостей.