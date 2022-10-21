«Шедевр в жанре психологического survival horror — лучшая часть серии по мнению многих». Представлен ремейк Silent Hill 2

Вчера Konami провела презентацию Silent Hill Transmission, на которой рассказали о будущем серии и сделали несколько анонсов. В частности, был анонсирован ремейк игры Silent Hill 2, выпущенной более 20 лет назад.





Разработкой занимается студия Bloober Team, известная по ужастикам Layers of Fear, Observer и The Medium. Silent Hill 2 станет временным эксклюзивом PlayStation 5, который спустя год после релиза выйдет и на ПК. Проект создаётся на базе игрового движка Unreal Engine 5.

В разработке ремейка участвуют геймдизайнер Масахиро Ито и композитор Акира Ямаока, которые тесно сотрудничают со студией Bloober Team. В обновлённой версии Silent Hill 2 переработали геймплей, дизайн, музыкальный стиль, а также изменили вид от третьего лица — теперь он будет из-за плеча. В игре не будет загрузочных экранов. Кроме того, разработчики заявили о поддержке 3D-звука и особенностей контроллера DualSense.









После презентации страница ремейка появилась в Steam, где представлено следующее описание: «Шедевр в жанре психологического survival horror — лучшая часть серии по мнению многих — теперь на современных платформах: вас ждут замечательная графика и пробирающее до мурашек звуковое сопровождение».

На страничке Silent Hill 2 в Steam можно найти системные требования проекта.