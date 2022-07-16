Шатунову нашли преемника в «Ласковом мае»

Блогер Антон Суворкин заявил, что группа «Ласковый май» может вернуться на сцену без покойного певца Юрия Шатунова, а его место займет блогер и тиктокер Даня Милохин.
Суворкин в своем Telegram-канале написал, что Шатунов пел не лучше и не хуже Милохина — у них похожие голоса, и зритель может даже не заменить замены, а популярность Милохина только сыграет на руку коллективу.
«Милохин в сравнении с Шатуновым не так уж и плох. Если не будут делать новые песни, а осовременят классику — будет огонь. Я верю в Милохина в контексте группы Ласковый май!», — заявил Суворкин.
Напомним, российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня. По предварительным данным, исполнитель умер после обширного инфаркта в карете скорой помощи.