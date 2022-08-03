Шатунов не собирался получать немецкий паспорт из-за визитов в Россию

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов на протяжении долгого времени с семьей проживал в Германии. Однако певец не планировал получать немецкий паспорт.
В 2009 году в программе «Кино в деталях» музыкант заявил, что в ФРГ у него был вид на жительство. Однако Шатунов не собирался получать гражданство Германии. Причина этого заключается в том, что немецкий паспорт помешал бы ему свободно ездить в Россию. Это было неудобно для артиста.
С гражданством Германии Шатунову пришлось бы оформлять визу для поездки в Россию. При этом музыкант все также мог путешествовать в любую точку Европы. Певец всегда напоминал, что является гражданином РФ.