Шатунов не собирался получать немецкий паспорт из-за визитов в Россию

В 2009 году в программе «Кино в деталях» музыкант заявил, что в ФРГ у него был вид на жительство. Однако Шатунов не собирался получать гражданство Германии. Причина этого заключается в том, что немецкий паспорт помешал бы ему свободно ездить в Россию. Это было неудобно для артиста.