Шантаж «Газпрома» со стороны Нехаммера подвергся жесткой критике в Австрии

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Угрозы австрийского канцлера Карла Нехаммера в адрес «Газпрома» показались неуместными жителям страны, сообщает РИА Новости.
«Мы проследим за тем, что, если российский “Газпром” не заполнит наше самое крупное хранилище, мы его у них заберем для других поставщиков» — заявил Нехаммер в интервью газете Kronen Zeitung.
Похожее заявление он сделал для издания Kleine Zeitung. Один из читателей оставил комментарий о том, что Нехаммер «действует типично по-австрийски», предлагая «расслабиться».
«На кого хочет произвести впечатление Нехаммер? Вместо кризисного плана он угрожает “Газпрому” — это просто смешно», — отметил публицист Фридрих Вегенштайн.
«Газпром» 13 мая подает газ для Европы через Украину в объеме 61,97 млн кубометров через «Суджу», сообщил ранее представитель компании.