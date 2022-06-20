Шансы на появление перископного телевика в iPhone 15 Pro Max растут, но вот iPhone 15 Pro его может и не получить

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Шансы на то, что в линейке смартфонов iPhone 15 появится перископный телевик, похоже, повышаются.





Источники сообщают, что компания Lante Optics продолжает наращивать производственные мощности для запуска соответствующего продукта. Именно эта компания будет основным (либо единственным) поставщиком перископных модулей для iPhone.

Впрочем, есть и не самые приятные новости. Источники не уверены, что обе старшие модели iPhone 15 получат такую камеру. Есть вероятность, что она достанется только iPhone 15 Pro Max, а обычный iPhone 15 Pro будет обходиться обычным телевиком. Это снова довольно ощутимо разделит старшие модели, которые в текущем поколении максимально схожи.

Какие характеристики будут у перископного телевика iPhone, пока можно лишь гадать. Сейчас самыми распространёнными являются модули с пятикратным оптическим зумом.