Шансов нет: польский политолог предупредил, план Европы по отказу от энергоносителей РФ обернется полным фиаско

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Переориентация российского экспорта энергоресурсов в Азию
чревата большими экономическими проблемами для Европы, сообщает издание The
Guardian. Польский политолог Матеуш Пискорский в беседе с «Народными Новостями»
рассказал, почему страны ЕС не смогут разорвать торговые отношения с Москвой и
найти замену российскому газу.
Газета The Guardian сообщает, что санкциями против России
Запад фактически «загнал себя в западню». Страны Европы рискуют оказаться в
опасном положении из-за своих же действий.
Напомним, 23 марта Владимир Путин принял решение реализовать
комплекс мер по переводу оплаты за природный газ, поставляемый в «недружественные
страны», на российские рубли. Таким образом, Россия откажется от использования в
расчетах всех скомпрометировавших себя валют, подчеркнул глава государства.
«Значение России для всего мира выходит за рамки ее размеров как 11-й по величине экономики в мире. Переориентация российского экспорта нефти, газа и угля с США и Евросоюза на азиатских импортеров станет большим экономическим потрясением», — отмечается в публикации.
Автор материала подчеркнул, что рост цен на энергоресурсы
будет способствовать повышенному спросу инвесторов к этому сектору. Таким образом,
на перспективах перехода к «чистой» энергетике в Европе может быть поставлен
крест.
Польский политолог Матеуш Пискорский рассказал «Народным
Новостям», что в связи с постпандемическим кризисом и многими другими
изменениями в экономике стран ЕС, ни у одного государства нет бюджетных средств
для того, чтобы переориентировать энергетику в Европе на возобновляемые
источники.
«Европе сейчас предстоит принять стратегическое решение, что делать дальше. Всем уже понятно, что скорее всего, Европа, в том числе и Германия будет вынуждена рассматривать вопрос того, чтобы вернуться к использованию атомной и ядерной энергетики», — отметил политолог.
По словам Пискорского, одна из главных экономических сил
Европы — Германия выступает против введения санкций на импорт российских
углеводородов. Эксперт подчеркнул, что в Берлине понимают, что прекращение
торговых связей и сотрудничества с Россией в энергетической области чревато
глубочайшим экономическим кризисом и исключением Европы из ряда самых развитых
регионов мира.
«Многие страны Евросоюза сейчас прекрасно понимают, что разрыв торговых отношений с Россией невозможен. В ближайшие несколько лет разрыв сотрудничества с Россией не произойдет», — подытожил Пискорский.