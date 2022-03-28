Шансов нет: польский политолог предупредил, план Европы по отказу от энергоносителей РФ обернется полным фиаско

«Европе сейчас предстоит принять стратегическое решение, что делать дальше. Всем уже понятно, что скорее всего, Европа, в том числе и Германия будет вынуждена рассматривать вопрос того, чтобы вернуться к использованию атомной и ядерной энергетики», — отметил политолог.