SHAMAN отреагировал на слухи об отмене концертов и продаже билетов по завышенным ценам

Российский певец Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом SHAMAN, призвал фанатов не верить фейкам о высоких ценах на билеты и отмене его выступлений.
В своем Telegram-канале SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов, сообщив, что вся актуальная информация появляется на его официальном сайте. Там же, по словам исполнителя хита «Встанем» можно приобрести билеты без завышения цены.
«Единственная подтвержденная информация о моем гастрольном туре всегда оперативно обновляется на моем сайте, там же есть возможность приобретения билетов без накруток», – написал певец.
Ранее музыкант Моргенштерн* (признан в России иностранным агентом) спародировал SHAMAN во время собственного концерта в Турции, начав петь композицию «Я русский».
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами