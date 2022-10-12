SHAMAN опроверг слухи о близкой связи с Пугачевой

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, развеял слухи о близкой связи с вокалисткой Аллой Пугачевой. Он признался, что не общается с Примадонной вне сцены.
SHAMAN начинал свой творческий путь с различных телевизионных проектов. На одном из них Пугачева вручила ему специальный приз.
Несмотря на это, исполнитель никогда не получал поблажек. SHAMAN подчеркнул, что никогда не общался с Примадонной вне сцены.
«Мы виделись исключительно в рамках шоу, на генеральных репетициях перед самой съемкой. Алла Борисовна приходила и отсматривала», — цитирует артиста Teleprogramma.pro.
SHAMAN дал понять, что привык самостоятельно добиваться успеха. Артист уточнил, что никогда не станет набиваться в друзья.