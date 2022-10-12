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SHAMAN объяснил, почему не планирует покидать Россию

Несокрушимая сила России: тысячи молодых людей спели «Я — Русский!» вместе с SHAMAN в Москве
Global Look Press | Bulkin Sergey

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, почему не намерен покидать Россию. По его мнению, в этом вопросе важную роль играет язык.

Исполнитель заявил, что всегда будет считать себя русским человеком. Он отметил, что и дальше планирует жить в России.

«Язык — это не просто инструмент общения, это ментальность. На нем люди думают. Думать на русском для меня — как дышать», — цитирует вокалиста портал Teleprogramma.pro.

SHAMAN получил всероссийскую популярность в конце февраля. Тогда состоялась премьера его патриотической песни «Встанем».

певец Россия шаман
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