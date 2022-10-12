SHAMAN объяснил, почему не хочет ехать на Евровидение

Певец SHAMAN заявил, что у него нет никакого желания ехать на песенный конкурс «Евровидение». Он честно признался, что ему не интересно это шоу.
Музыкант получил широкую известность после выхода патриотических песен, которые моментально стали хитами. Журналисты отметили, что певец может оказаться не очень желанным гостем на Западе, а на Евровидение его могут и вовсе не пустить.
«На Евровидение не поехал бы, если б даже и пригласили. Не очень интересно. Каждый год проходит – и я примерно представляю, что там происходит и будет происходить», – рассказал 30-летний музыкант в интервью Teleprogramma.pro.
Он убежден, что Россия прекрасно справится и без Евровидения. В недопуске к песенному конкурсу нет ничего страшного, констатировал SHAMAN.