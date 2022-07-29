SHAMAN объяснил, почему больше не появится в шоу вроде «Гoлoса»

Певец Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, объяснил, почему больше не станет участником таких проектов, как прославивший его «Гoлoс».
В сентябре 2014 года стартовал третий сезон шоу «Гoлoс», куда прошел и Дронов. Во время «слепого прослушивания» к исполнителю повернулись два члена жюри — Дима Билан и Пелагея. Исполнитель выбрал последнюю и в финале сезона занял второе место.
SHAMAN, недавно выпустивший нашумевший клип на песню «Я русский», подчеркнул, что больше участие в таких проектах принимать не будет.
«Участником в таких форматах, как “Голос” или “Маска”, — нет. Мне кажется, я вырос из штанишек конкурсантов, пора самому быть наставником. Да и конкурсов в моей жизни уже достаточно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее SHAMAN публично ответил на критику телеведущей Ксении Собчак. Артист поблагодарил ее за бесплатное продвижение его творчества, пишет «Царьград».