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SHAMAN обошел Киркорова в рейтинге самых востребованных аристов новогодних шоу

Global Look Press | Bulkin Sergey
Global Look Press | Bulkin Sergey

Российский певец SHAMAN опередил Филиппа Киркорова в рейтинге самых востребованных звезд на корпоративах. Об этом заявил организатор концертов Табриз Шахиди у себя в Telegram-канале.

Шахиди создал свой список на основе статистики и данных о бронировании клиентами в преддверии Нового года и различных шоу. Из него видно, что Киркоров даже не попал в топ-10 самых востребованных звезд российского шоу-бизнеса. Лидером рейтинга стал Леонид Агутин. В список также попал певец SHAMAN, в последнее время бьющий все рекорды по просмотрам своих клипов на различных платформах.

В список Шахиди также добавил Басту, Полину Гагарину, Николая Баскова, Сергея Лазарева, а также других селебрити.

«Таблица является моей личной, сугубо субъективной оценкой состояния рынка на текущий момент», – написал Табриз Шахиди.

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