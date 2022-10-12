SHAMAN обошел Киркорова в рейтинге самых востребованных аристов новогодних шоу

Российский певец SHAMAN опередил Филиппа Киркорова в рейтинге самых востребованных звезд на корпоративах. Об этом заявил организатор концертов Табриз Шахиди у себя в Telegram-канале.
Шахиди создал свой список на основе статистики и данных о бронировании клиентами в преддверии Нового года и различных шоу. Из него видно, что Киркоров даже не попал в топ-10 самых востребованных звезд российского шоу-бизнеса. Лидером рейтинга стал Леонид Агутин. В список также попал певец SHAMAN, в последнее время бьющий все рекорды по просмотрам своих клипов на различных платформах.
В список Шахиди также добавил Басту, Полину Гагарину, Николая Баскова, Сергея Лазарева, а также других селебрити.
«Таблица является моей личной, сугубо субъективной оценкой состояния рынка на текущий момент», – написал Табриз Шахиди.