SHAMAN обошел Киркорова в рейтинге самых востребованных аристов новогодних шоу

Шахиди создал свой список на основе статистики и данных о бронировании клиентами в преддверии Нового года и различных шоу. Из него видно, что Киркоров даже не попал в топ-10 самых востребованных звезд российского шоу-бизнеса. Лидером рейтинга стал Леонид Агутин. В список также попал певец SHAMAN, в последнее время бьющий все рекорды по просмотрам своих клипов на различных платформах.