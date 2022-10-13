SHAMAN назвал недобросовестные СМИ источником слухов и домыслов

«Забавно, сегодня с удивлением узнал, что я якобы выступал в Германии. Это неправда! Распространённое разными телеграм-каналами и СМИ видео, где у меня во время выступления отключился микрофон, было снято 19 мая в России — на моём сольном концерте в городе Комсомольск-на-Амуре. Вот так и рождаются сплетни и слухи», – заявил Дронов.