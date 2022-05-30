Шаляпин заявил, что обрадуется в случае конфискации зарубежного жилья у российских звезд

Участник «Фабрики звезд — 6», 38-летний певец Прохор Шаляпин признался, что обрадуется, если у российских звезд отберут недвижимость за рубежом.
Своим мнением Шаляпин поделился в новом выпуске шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Актрисы Вера Сотникова и Татьяна Веденеева в эфире передачи рассказали, что еще несколько лет назад приобрели апартаменты на Лазурном берегу Франции. Однако, в связи со сложившейся в мире политической ситуацией, они опасаются, что могут потерять квартиры.
«Все равно все отнимут у вас! Все изымут, и ничего у вас не будет. А я хочу сказать, что рад этому. Большинство россиян тоже. Я рос в простой русской крестьянской семье. В России надо жить. Нечего!» — позлорадствовал певец.
Заимевшие когда-то недвижимость за рубежом знаменитости ожидают момента, когда можно будет все продать. Однако многие из них не спешат с торгами, чтобы не привлечь внимание иностранных властей.
Шаляпин же уверен, что граждане должны работать для развития своей страны. Именно поэтому его «немножечко раздражают эти дома и квартиры за рубежом».