Шакуров отказался от роли в «Земле Санникова» из-за несправедливого отношения к Высоцкому

Актер Сергей Шакуров рассказал, почему отказался от съемок в фильме «Земля Санникова» Альберта Мкртчяна. Ему не понравилось несправедливое отношение к поэту и музыканту Владимиру Высоцкому.
Шакуров считал, что роль офицера-авантюриста Крестовского идеально подойдет Высоцкому. Он хотел, чтобы именно музыкант появился в фильме «Земля Санникова». Сам актер так и не сыграл до конца роль каторжника Владимира Губина.
«Володю сначала на роль Крестовского утвердили. А потом сверху запретили снимать его вообще. И я в знак протеста тоже отказался от съемок там», — рассказал Шакуров изданию «АиФ».
В итоге между актером и режиссером фильма возникли творческие разногласия. На роль Губина утвердили Юрия Назарова, однако в некоторых сценах «Земли Санникова» все же осталось лицо Шакурова.