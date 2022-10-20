Шакира выпустила новую песню после расставания с Жераром Пике — она о мужчине-нарциссе

Шакира и Жерар Пике

Шакира выпустила новую песню Monotonía, записанную совместно с исполнителем Ozuna. В самом треке и клипе на него поклонники колумбийской звезды обнаружили отсылки к истории ее расставания с бывшим возлюбленным. Напомним, 45-летняя Шакира и 35-летний Жерар Пике подтвердили слухи о своем разрыве в июне этого года. Предположительно, пара распалась из-за многочисленных измен футболиста.

Припев нового трека — об отношениях, которые разрушились по причине “монотонности”, но в этом “нет ничьей вины”. Однако в куплетах речь идет о мужчине, который “всегда хотел быть в центре внимания и не отдавал себя даже наполовину”, а также “отдалился и стал холодным, как Рождество”.

“Ты покинул меня из-за своего нарциссизма, ты забыл о том, какими мы когда-то были… Я бежала за тем, кто не хотел даже просто идти за мной. Любовь не погибла, но она в бреду”, — поет Шакира в новой песне. Там также есть слова о том, что “расставание было необходимо” и о том, как “нечто невероятное превратилось в рутину”.

“Не показывай мне снова это кино, я его уже смотрела, ведь я люблю тебя, но себя я люблю больше”, — такие строчки есть во втором куплете.

Клип на песню тоже, судя по всему, передает эмоции певицы от расставания. По сюжету она проходит по супермаркету, и вдруг мужчина, лица которого не видно, стреляет ей прямо в грудь из базуки. Оставшуюся часть видео Шакира идет по улице с огромной дырой в груди и своим бьющимся сердцем в руках, а в финале прячет его в банковскую ячейку и закрывает на ключ.

От поклонников не скрылся тот факт, что незнакомец с оружием одет точно так же, как Жерар Пике в клипе Шакиры 2017 года Me Enamoré.

Ранее, когда звезду спрашивали в интервью, повествуют ли ее песни о реальных событиях из жизни, она отвечала, что “сознательно или подсознательно” всегда вкладывает свои личные переживания в тексты песен и сюжеты клипов.

Шакира и Жерар Пике провели вместе 11 лет, официально женаты они не были. У них двое сыновей: девятилетний Милан и семилетний Саша.

Расставание мирным не получилось: певица потребовала единоличной опеки над детьми, с которыми планирует жить в Америке. Пике согласен на это только в том случае, если Шакира будет ежегодно оплачивать ему пять перелетов первым классом до США и выплачивать алименты.

Также поводом для конфликта послужил роман футболиста с сотрудницей его компании Кларой Чиа. Спортсмен сразу после новости о разрыве стал появляться с девушкой на публике, что, по словам инсайдеров, сильно разочаровало Шакиру.

В одном из недавних интервью певица призналась, что из-за расставания переживает “настоящий кошмар”, но старается держаться ради детей.