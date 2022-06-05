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Шакира подтвердила расставание с защитником «Барселоны» Жераром Пике

Шакира подтвердила расставание с защитником «Барселоны» Жераром Пике
globallookpress/Fabio Ferrari

Известная колумбийская певица Шакира официально объявила о разрыве отношений с футболистом испанской «Барселоны» Жераром Пике.

Мировая поп-дива сделала официальное заявление через испанское издание EFE. Шакира попросила СМИ уважать благополучие их детей. Пике не состоял со звездой в браке, однако артистка подарила защитнику «Барселоны» двух детей.

Ранее одно из испанский изданий сообщало о том, что Жерар Пике изменял Шакире. В частности, журналисты подозревали в интимных связях футболиста с мамой 17-летнего полузащитника «Барселоны» Гави.

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