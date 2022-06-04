Шакира и Жерар Пике подтвердили расставание

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Шакира и Жерар Пике подтвердили слова инсайдера, на днях сообщившего газете El Periodico, что они рассталась.
С сожалением подтверждаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которое для нас превыше всего, мы просим вас уважать их частную жизнь. Спасибо за понимание,
— говорится в заявлении пары, которое опубликовало информационное агентство EFE.
Напомним, что по словам источника El Periodico причиной разрыва стали измены футболиста. За несколько дней до того, как новость о расставании просочилась в СМИ, Шакира была госпитализирована — об этом сообщает испанский журнал Hola!.
По словам очевидцев, у актрисы был приступ паники. Ее видели плачущей в машине скорой помощи. На фотографиях, которые сделали папарацци, запечатлены стоящие рядом с машиной Жерар и мама Шакиры, Нидии дель Кармэн Торрадо.
Шакира с сыноваьями
Шакира и Жерар Пике встречались 11 лет. У них есть двое сыновей — 9-летний Милан и 7-летний Саша.
Источник
EFE
Фото
Gettyimages.ru / Соцсети