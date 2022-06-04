Культура02

Шакира и Жерар Пике подтвердили расставание

Шакира и Жерар Пике подтвердили расставание

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]

Звездные пары





1026


Шакира и Жерар Пике подтвердили слова инсайдера, на днях сообщившего газете El Periodico, что они рассталась.

С сожалением подтверждаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которое для нас превыше всего, мы просим вас уважать их частную жизнь. Спасибо за понимание,

— говорится в заявлении пары, которое опубликовало информационное агентство EFE.

Жерар Пике и Шакира

Напомним, что по словам источника El Periodico причиной разрыва стали измены футболиста. За несколько дней до того, как новость о расставании просочилась в СМИ, Шакира была госпитализирована — об этом сообщает испанский журнал Hola!.

По словам очевидцев, у актрисы был приступ паники. Ее видели плачущей в машине скорой помощи. На фотографиях, которые сделали папарацци, запечатлены стоящие рядом с машиной Жерар и мама Шакиры, Нидии дель Кармэн Торрадо.

Шакира с сыноваьямиШакира с сыноваьями

Шакира и Жерар Пике встречались 11 лет. У них есть двое сыновей — 9-летний Милан и 7-летний Саша.


PetelinaОльга Петелина


Источник
EFE


Фото
Gettyimages.ru / Соцсети


Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.