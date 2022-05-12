Шахри Амирханова вышла замуж | СПЛЕТНИК

Шахри Амирханова

Внучка поэта Расула Гамзатова и бывший главный редактор журнала Harper’s Bazaar Шахри Амирханова вышла замуж за музыканта Александра Липского. Новостью она поделилась в инстаграме*. Сегодня я вышла замуж, — подписала она фотографию, на которой позирует в свадебном наряде.



Шахри Амирханова

Со своим супругом Шахри вместе уже около 10 лет, а в 2012 году они стали родителями — на свет появилась их дочь Алиса. Александр младше своей супруги на семь лет, однако эта разница не смущает молодоженов: Шахри Амирханова призналась, что они с мужем настоящие друзья и им всегда интересно вместе.



Александр Липский с дочерью Алисой

Шахри Амирханова рассказывала, что именно семья является для нее главным жизненным приоритетом. В какой-то момент я поняла, что моя главная сегодняшняя амбиция — быть классной мамой и женой, — говорила она в интервью изданию Tatler в 2015 году.