Шахназаров жестко высказался о решившей «усидеть на двух стульях» Нетребко

Нетребко разместила в блоге пост с осуждением России за проведение специальной операции по защите Донбасса. Оперная дива сделала это после того, как ее «изгнали» с европейской сцены из-за отказа критиковать действия РФ. Сейчас она снова выступает за рубежом. Певица не исключает, что однажды вернется на российскую сцену.