Шахназаров жестко высказался о решившей «усидеть на двух стульях» Нетребко

Видеоблогер и журналист Михаил Шахназаров высказался о ситуации, сложившейся вокруг оперной певицы Анны Нетребко.
Нетребко угодила в очередной скандал после интервью австрийским журналистам. В беседе со СМИ певица пожаловалась на плохое отношение россиян к себе из-за неоднозначной позиции по спецоперации. При этом она отметила, что не намерена занимать конкретную сторону в конфликте.
«Анна Нетребко заявила, что попробует усидеть на двух стульях. С таким подходом ни добра, ни счастья нет», — написал Шахназаров в Telegram-канале.
Нетребко разместила в блоге пост с осуждением России за проведение специальной операции по защите Донбасса. Оперная дива сделала это после того, как ее «изгнали» с европейской сцены из-за отказа критиковать действия РФ. Сейчас она снова выступает за рубежом. Певица не исключает, что однажды вернется на российскую сцену.