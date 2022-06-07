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Шахназаров жестко высказался о решившей «усидеть на двух стульях» Нетребко

Шахназаров жестко высказался о решившей «усидеть на двух стульях» Нетребко
Global look press/imago stock&people

Видеоблогер и журналист Михаил Шахназаров высказался о ситуации, сложившейся вокруг оперной певицы Анны Нетребко.

Нетребко угодила в очередной скандал после интервью австрийским журналистам. В беседе со СМИ певица пожаловалась на плохое отношение россиян к себе из-за неоднозначной позиции по спецоперации. При этом она отметила, что не намерена занимать конкретную сторону в конфликте.

«Анна Нетребко заявила, что попробует усидеть на двух стульях. С таким подходом ни добра, ни счастья нет», — написал Шахназаров в Telegram-канале.

Нетребко разместила в блоге пост с осуждением России за проведение специальной операции по защите Донбасса. Оперная дива сделала это после того, как ее «изгнали» с европейской сцены из-за отказа критиковать действия РФ. Сейчас она снова выступает за рубежом. Певица не исключает, что однажды вернется на российскую сцену.

нетребко спецоперация Шахназаров
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RusNewsToday24
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