Шахназаров заявил, что специальная операция РФ была необходима из-за угроз Запада

Режиссер и продюсер Карен Шахназаров высказал свое мнение о специальной операции России на Украине.
Шахназаров дал большое интервью в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». В ходе беседы режиссер порассуждал на политические темы, затронув специальную операцию России в защиту мирного населения Донбасса. Кинодеятель считает, что она была неизбежна из-за давления Запада.
«На мой взгляд, оно неизбежно было. Расширение НАТО это безудержное, приближение к российским границам. Это вроде не ново, но об этом надо помнить», — подчеркнул Шахназаров в разговоре с ведущей Ксенией Собчак.
Режиссер отметил, что Москва не ожидала увидеть такой внушительный эффект от спецоперации. Однако большинство россиян понимает, что происходящее на Украине является противостоянием западным странам. По мнению Шахназарова, люди, которые не поддерживают решение России о денацификации и демилитаризации Украины, просто не имеют достаточных представлений о политической ситуации и опасности для суверенитета государства.