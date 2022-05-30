Шахназаров заявил, что специальная операция РФ была необходима из-за угроз Запада

Режиссер отметил, что Москва не ожидала увидеть такой внушительный эффект от спецоперации. Однако большинство россиян понимает, что происходящее на Украине является противостоянием западным странам. По мнению Шахназарова, люди, которые не поддерживают решение России о денацификации и демилитаризации Украины, просто не имеют достаточных представлений о политической ситуации и опасности для суверенитета государства.