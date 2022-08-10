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Шахназаров заявил, что Михаилу Шацу нужно закрыть въезд в Россию на 50 лет

Шахназаров заявил, что Михаилу Шацу нужно закрыть въезд в Россию на 50 лет
prt scr youtube.com/Дмитрий Романов

Публицист Михаил Шахназаров выразил мнение, что телеведущему и юмористу Михаилу Шацу нужно закрыть въезд в страну, и сразу на 50 лет. Об этом журналист заявил в эфире YouTube-шоу «Полный абзац».

Шахназаров в ходе эфира заявил, что Шацу «писали тексты» третьи лица, а он их просто зачитывал.

«У меня Шац ассоциируется с чем-то квадратно-гнездовым. Писали чуваку тексты. Он их зачитывал. Юмора нет – ноль. А почему Шацу не закрыли въезд в Россию на 50 лет», – задался вопросом журналист.

Ранее сообщалось, что в настоящее время Михаил Шац находится в Израиле.

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