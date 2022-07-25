Шахназаров заявил, что Галкин уже не сможет спасти свою карьеру в России

Журналист Михаил Шахназаров в новом выпуске YouTube-шоу «Полный абзац» высказался о том, что сбежавший из России шоумен Максим Галкин не сможет спасти свою карьеру на Родине, даже если он вернется в страну прямо сейчас.
Как уточнил Шахназаров, муж Примадонны много и негативно высказывался в адрес российского руководства, поэтому широкая публика больше не станет покупать билеты на его концерты.
При этом сам Галкин также не проявляет интереса к идее возвращения из-за границы, делая все новые анонсы о выступлениях в США и других странах Европы.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Максиму Галкину объявили бойкот все артисты, кроме Игоря Николаева.