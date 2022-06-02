Шахназаров заступился за Корчевникова в перепалке с Собчак

Блогер Михаил Шахназаров встал на сторону телеведущего Бориса Корчевникова в публичной перепалке с журналисткой Ксенией Собчак. Своим мнением он поделился в рамках собственного YouTube-шоу «Шах и мат».
Ранее Корчевников заявил, что наконец-то пришло время для самоочищения России. По его словам, отъезд Собчак и многих других артистов — это хорошие новости.
Блондинка не стала отмалчиваться и ответила коллеге. Она поставила акцент на том, что у ведущего программы «Судьба человека» бог в сердце. За телеведущего поспешил заступиться Шахназаров.
«У вас-то его нет, бога в сердце. Вы же безбожница. А в сердце пустота, расчет, холод. В голове — полная невоспитанность, хаос. Помните ваши пьяные танцы на фоне храма с [экс-мужем, актером] Максимом Виторганом? С бутылкой вы плясали», — высказался блогер.
Шахназаров регулярно критикует тех, кто покидает Россию из-за специальной операции на Украине. В настоящее время за границей находятся певицы Алла Пугачева и Земфира, актрисы Чулпан Хаматова и Рената Литвинова, шоумен Максим Галкин и другие.