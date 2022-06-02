Шахназаров заступился за Корчевникова в перепалке с Собчак

«У вас-то его нет, бога в сердце. Вы же безбожница. А в сердце пустота, расчет, холод. В голове — полная невоспитанность, хаос. Помните ваши пьяные танцы на фоне храма с [экс-мужем, актером] Максимом Виторганом? С бутылкой вы плясали», — высказался блогер.