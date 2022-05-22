Шахназаров высмеял возможное возвращение Макаревича в Россию

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал возможное возвращение музыканта Андрея Макаревича в Россию. Блогер высмеял планы артиста.
Макаревич покинул Россию после начала специальной операции на Украине. Позже он стал негативно высказываться в адрес россиян, которые поддержали решение главы государства Владимира Путина.
Кроме этого, музыкант отказался возвращаться на родину. Однако позже он дал понять, что слукавил. 20 мая певец отметил, что не намерен полностью сжигать мосты с родиной и сказал, что вернется в «нормальную Россию». На это журналист ответил с иронией
«Макаревич заявил, что вернется в Россию, когда она станет нормальной. Первое: можно только посочувствовать человеку, который столько лет провел в ненормальной стране. Второе: шансов на возвращение никаких. Потому как 140 млн [граждан] не способны стать в одночасье нормальными», — написал Шахназаров в своем Telegram-канале.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.
Однако решение лидера РФ поддержали не все представители шоу-бизнеса. Вскоре за границу перебрались такие артисты, как Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Алла Пугачева, Максим Галкин и другие. Часть из них называет это запланированным отпуском, а остальные не скрывают отношения к родине.