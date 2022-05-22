Шахназаров высмеял возможное возвращение Макаревича в Россию

Кроме этого, музыкант отказался возвращаться на родину. Однако позже он дал понять, что слукавил. 20 мая певец отметил, что не намерен полностью сжигать мосты с родиной и сказал, что вернется в «нормальную Россию». На это журналист ответил с иронией