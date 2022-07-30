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Шахназаров высмеял «успешное» выступление Максима Галкина в Турции

Шахназаров высмеял «успешное» выступление Максима Галкина в Турции
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Концерт юмориста Максима Галкина недавно состоялся в Турции. Известный журналист Михаил Шахназаров резко прокомментировал выступление артиста, сообщает CT News.

Шахназаров отметил, что всегда знал о хорошем качестве обслуживания в отелях Турции.

«Никогда не был в Турции, но слышал о великолепной анимации в местных отелях», —написал Шахназаров в социальной сети.

Максим Галкин уехал из России вскоре после начала спецоперации на Украине. С ним страну покинули Пугачева и близнецы Лиза и Гарри.

В Израиле, где звездная семья прожила несколько месяцев, семья не задержалась и уже в начале июля оказалась в Юрмале.

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RusNewsToday24
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