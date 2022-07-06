Шахназаров высмеял появление украинского флага на афишах Галкина в Лондоне

«Рубрика “И рыбку съесть, и на пальму залезть”: а зачем Максим Алкин для афиши своего концерта в Лондоне так растянул шароварный флаг? Или думает, русский зритель не заметит, а шароварному вроде мелочь, а приятно?» — написал он в своем блоге.