Шахназаров высмеял появление украинского флага на афишах Галкина в Лондоне

Появление украинского флага на афишах Максима Галкина связано с желанием комика добиться симпатии западных зрителей. Такое мнение высказал журналист и радиоведущий Михаил Шахназаров.
Соответствующее оформление появилось на афишах Галкина в Лондоне. Так, по словам Шахназарова, шоумен пытается перетянуть на свою сторону симпатии жителей британской столицы.
«Рубрика “И рыбку съесть, и на пальму залезть”: а зачем Максим Алкин для афиши своего концерта в Лондоне так растянул шароварный флаг? Или думает, русский зритель не заметит, а шароварному вроде мелочь, а приятно?» — написал он в своем блоге.
Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой покинули Россию после начала спецоперации на Украине. На протяжении четырех месяцев пара жила в Израиле, однако недавно артистов заметили в Латвии.