Шахназаров высмеял Макаревича за «кувшин» для подмывания

Журналист Михаил Шахназаров высмеял лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича после того, как он не смог отличить мусульманский предмет для подмывания после акта дефекации от обычного кувшина, передает «Полный абзац».
По информации источника, что ранее Макаревич сообщал, что из-за антироссийских санкций россиянам перестали выдавать визы, поэтому он со своей группой «будет искать другой глобус».
После музыкант опубликовал фото «кувшина», казавшегося на самом деле специальным приспособлением для подмывания после акта дефекации. В своем посте Макаревич отметил, что обожает «ходить по барахолкам», ведь только там можно найти «красоту в незамутненном виде».
В свою очередь Шахназаров не смог пройти мимо данной истории и обратился к певцу.
«Зачем искать другой глобус? Макаревич не может кувшин для подмывания от чайника отличить. Андрей, вы смотрите нас сейчас? Есть еще два глобуса. Глобус Украины и глобус Эстонии. Там вас ждут», — заявил журналист.
Ранее «Народные Новости», что Шахназаров объяснил, для чего можно сходить на спектакли с Хаматовой и Белым в Латвии.