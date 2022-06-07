Шахназаров высказался о судьбе оскандалившейся Анны Нетребко

Писатель, журналист и телеведущий Михаил Шахназаров критически отозвался о недавнем интервью оперной певицы Анны Нетребко. Звезда собирает в Европе полные залы и купается в овациях, а в интервью рассказала, что не собирается возвращаться с постановками в Россию.
Нетребко в недавней беседе с немецкими журналистами заявила, что не собирается возвращаться в Россию со своими выступлениями. Шахназаров приметил, что давать интервью — тоже своего рода талант, и оперная дива точно им не обременена.
«Я не хочу обидеть артистов, но как-то они начали меня разочаровывать массово. Зачем ты даешь интервью, если у тебя нет таланта к этому? Такие как Нетребко – находка для журналиста. Вот примет ее зритель здесь после всего этого? Я очень сомневаюсь», — заявил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац».
Ранее Шахназаров отреагировал на скандальную выходку известного певца Филиппа Киркорова во время концерта в Кремлевском дворце, заявив, что после таких действий и звезды нет права называть себя королем поп-сцены.