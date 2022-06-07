Шахназаров высказался о судьбе оскандалившейся Анны Нетребко

«Я не хочу обидеть артистов, но как-то они начали меня разочаровывать массово. Зачем ты даешь интервью, если у тебя нет таланта к этому? Такие как Нетребко – находка для журналиста. Вот примет ее зритель здесь после всего этого? Я очень сомневаюсь», — заявил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац».