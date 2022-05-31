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Шахназаров вновь ответил раскритиковавшему россиян Макаревичу

Шахназаров вновь ответил раскритиковавшему россиян Макаревичу
rt scr youtube.com/Шах и Мат

Журналист Михаил Шахназаров продолжил словесную перепалку с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем. Публицист вновь раскритиковал музыканта за его высказывания о России.

Шахназаров комментирует каждый выпад Макаревича в сторону россиян. Поэтому журналист в новом выпуске авторской программы «Шах и мат» в очередной раз обратился к музыканту.

«Андрей Вадимович, вы на протяжении долгих-долгих лет обсирали Россию. Это ж зафиксировано везде. Вы делали это бесплатно? Да вы идейный! Красавчик, что могу сказать», — заявил Шахназаров.

По мнению журналиста, оппонента настолько сильно задели его слова, что он даже в 53-летие группы обращается к нему. При этом Шахназаров добавил, что подобные вещи вызывают у него улыбку.  

критика Макаревич Шахназаров
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