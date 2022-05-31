Шахназаров вновь ответил раскритиковавшему россиян Макаревичу

Журналист Михаил Шахназаров продолжил словесную перепалку с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем. Публицист вновь раскритиковал музыканта за его высказывания о России.
Шахназаров комментирует каждый выпад Макаревича в сторону россиян. Поэтому журналист в новом выпуске авторской программы «Шах и мат» в очередной раз обратился к музыканту.
«Андрей Вадимович, вы на протяжении долгих-долгих лет обсирали Россию. Это ж зафиксировано везде. Вы делали это бесплатно? Да вы идейный! Красавчик, что могу сказать», — заявил Шахназаров.
По мнению журналиста, оппонента настолько сильно задели его слова, что он даже в 53-летие группы обращается к нему. При этом Шахназаров добавил, что подобные вещи вызывают у него улыбку.