Шахназаров указал на необразованность и невоспитанность Собчак после ее слов о религии

Писатель и публицист Михаил Шахназаров осудил телеведущую Ксению Собчак за ее слова о религии и в адрес патриарха Кирилла. Журналист подчеркнул, что такие заявления телеведущей свидетельствуют о ее необразованности и невоспитанности.
Речь идет о недавнем комментарии Ксении Собчак, назвавшей патриарха Кирилла «политруком» после его речи на литургии перед Успенским собором Троице-Сергиевой лавры.
«Ислам и иудаизм комиссарКа Собчак предусмотрительно не трогает, зная сколь печальным будет исход. Ну что же… Как правило, нападками на религию занимаются малообразованные и дурно воспитанные субстанции. Поэтому неудивительно», — констатировал публицист у себя в Telegram-канале.