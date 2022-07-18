Шахназаров указал на необразованность и невоспитанность Собчак после ее слов о религии

Писатель и публицист Михаил Шахназаров осудил телеведущую Ксению Собчак за ее слова о религии и в адрес патриарха Кирилла. Журналист подчеркнул, что такие заявления телеведущей свидетельствуют о ее необразованности и невоспитанности.