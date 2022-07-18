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Шахназаров указал на необразованность и невоспитанность Собчак после ее слов о религии

Шахназаров указал на необразованность и невоспитанность Собчак после ее слов о религии
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Писатель и публицист Михаил Шахназаров осудил телеведущую Ксению Собчак за ее слова о религии и в адрес патриарха Кирилла. Журналист подчеркнул, что такие заявления телеведущей свидетельствуют о ее необразованности и невоспитанности.

Речь идет о недавнем комментарии Ксении Собчак, назвавшей патриарха Кирилла «политруком» после его речи на литургии перед Успенским собором Троице-Сергиевой лавры.

  «Ислам и иудаизм комиссарКа Собчак предусмотрительно не трогает, зная сколь печальным будет исход. Ну что же… Как правило, нападками на религию занимаются малообразованные и дурно воспитанные субстанции. Поэтому неудивительно», — констатировал публицист у себя в Telegram-канале.  

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