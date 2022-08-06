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Шахназаров сравнил Галкина «с обиженным на Россию мальчишкой» после концерта в Юрмале

Шахназаров сравнил Галкина «с обиженным на Россию мальчишкой» после концерта в Юрмале
prt scr youtube.com/Программа Ша!

Публицист Михаил Шахназаров прокомментировал выступление юмориста Максима Галкина в латвийской Юрмале, сравнив его с «обиженным на Россию мальчишкой». Об этом пишет издание CTnews.

По мнению Шахназарова, которое он выразил в передаче «Шах и Мат», подобное выступление можно назвать «ужасным и унизительным зрелищем».

«Конечно, вот это вот зрелище – низкопробное, ужасное, унизительное. Где нет достоинства и чести. А есть попытка казаться плохим мальчишкой, которого обидели, и который уехал, и будет гадить. Ну, что говорится, Бог судья!» – сказал Шахназаров.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин начал свой концерт Юрмале с приветственной речи на латвийском языке.

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