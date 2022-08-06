Шахназаров сравнил Галкина «с обиженным на Россию мальчишкой» после концерта в Юрмале

Публицист Михаил Шахназаров прокомментировал выступление юмориста Максима Галкина в латвийской Юрмале, сравнив его с «обиженным на Россию мальчишкой». Об этом пишет издание CTnews.
По мнению Шахназарова, которое он выразил в передаче «Шах и Мат», подобное выступление можно назвать «ужасным и унизительным зрелищем».
«Конечно, вот это вот зрелище – низкопробное, ужасное, унизительное. Где нет достоинства и чести. А есть попытка казаться плохим мальчишкой, которого обидели, и который уехал, и будет гадить. Ну, что говорится, Бог судья!» – сказал Шахназаров.
Ранее сообщалось, что Максим Галкин начал свой концерт Юрмале с приветственной речи на латвийском языке.