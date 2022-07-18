Шахназаров резко высказался о «русскости» Бориса Гребенщикова

По мнению Шахназарова, нет никакой «русскости, американскости или эстонскости», а есть желание свысока поучить кого-то жизни, маскируясь под красивыми словами. По словам журналиста, говорить можно на каком угодно языке, хоть на русском, но при этом русским человеком себя не чувствовать, а Борис Гребенщиков занимается подменой понятий.