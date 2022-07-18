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Шахназаров резко высказался о «русскости» Бориса Гребенщикова

Шахназаров резко высказался о «русскости» Бориса Гребенщикова
Anton Belitsky/Russian Look/Globallookpress

Популярный певец, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков дал очередное интервью западной прессе, заявив, что не собирается возвращаться в Россию, но его «русскость» никто не может отнять. Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал заявление перебравшегося в Британию певца.

По мнению Шахназарова, нет никакой «русскости, американскости или эстонскости», а есть желание свысока поучить кого-то жизни, маскируясь под красивыми словами. По словам журналиста, говорить можно на каком угодно языке, хоть на русском, но при этом русским человеком себя не чувствовать, а Борис Гребенщиков занимается подменой понятий.

«В интервью Гребенщиков занимается тем же чем занимался долгие годы на сцене. Он крутит напёрстки. Раньше это были наперстки с нотами, суповыми наборами слов, игрой в гуру, а сейчас это наперстки с подменой понятий», — рассказал Шахназаров в своем Telegram-канале.

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