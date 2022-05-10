Шахназаров резко высказался о новом антироссийском клипе Покровского

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Журналист Михаил Шахназаров оценил антироссийский клип музыканта Максима Покровского, который получил название «Россия, назад!». Писатель раскритиковал работу артиста.
Шахназаров регулярно осуждает представителей шоу-бизнеса, которые покинули Россию после начала специальной операции на Украине. На этот раз он подверг критике Покровского.
«Максим Покровский записал новый клип “Россия, назад!”. Клип отвратительный, бесталанный, но его начали множить и Миша Козырев, и Евгений Ройзман. Клип абсолютно русофобский», — высказался журналист в рамках собственного YouTube-канала «Шах и мат».
Писатель уверен, что музыкант вряд ли вернется в Россию. В настоящее время он находится в США.
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