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    Шахназаров резко высказался о новом антироссийском клипе Покровского

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Шахназаров резко высказался о новом антироссийском клипе Покровского

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    prt scr youtube.com/Шах и Мат – Михаил Шахназаров

    Журналист Михаил Шахназаров оценил антироссийский клип музыканта Максима Покровского, который получил название «Россия, назад!». Писатель раскритиковал работу артиста. 

    Шахназаров регулярно осуждает представителей шоу-бизнеса, которые покинули Россию после начала специальной операции на Украине. На этот раз он подверг критике Покровского. 

    «Максим Покровский записал новый клип “Россия, назад!”. Клип отвратительный, бесталанный, но его начали множить и Миша Козырев, и Евгений Ройзман. Клип абсолютно русофобский», — высказался журналист в рамках собственного YouTube-канала «Шах и мат». 

    Писатель уверен, что музыкант вряд ли вернется в Россию. В настоящее время он находится в США. 

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