Шахназаров резко высказался о дебютном спектакле Хаматовой в Латвии

«Это так трогательно для светлоликих. И так пафосно и притянуто за уши для тех, кто не любит фальшь. И Великого Достоевского и отрывок из «Бесов» вы зря в пьесу вмонтировали. Именно вмонтировали. Так вы и не поняли про кого Федор Михайлович это произведение писал», — заявил публицист.