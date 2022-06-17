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Шахназаров резко высказался о дебютном спектакле Хаматовой в Латвии

Шахназаров резко высказался о дебютном спектакле Хаматовой в Латвии
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Публицист Михаил Шахназаров резко высказался о дебюте актрисы Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре в Латвии.

Отметим, что накануне Хаматова сыграла в спектакле Post Scriptum. Актриса исполнила сразу пять ролей и провела на сцене полтора часа. В конце спектакля зрителей попросили молча выйти из зала. Журналист Михаил Шахназаров назвал подобные просьбы пафосными.

«Это так трогательно для светлоликих. И так пафосно и притянуто за уши для тех, кто не любит фальшь. И Великого Достоевского и отрывок из «Бесов» вы зря в пьесу вмонтировали. Именно вмонтировали. Так вы и не поняли про кого Федор Михайлович это произведение писал», — заявил публицист.

Ранее журналист Шахназаров жестко высказался о новой композиции музыканта Андрея Макаревича «Люди как люди».

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