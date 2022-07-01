Шахназаров резко ответил на заявления Ахеджаковой о «погроме» в «Современнике»

Российская актриса Лия Ахеджакова удивилась новости об увольнении художественного руководителя театра «Современник». Теперь туда возвращается Сергей Гармаш. Ахеджакова заявила, что все актеры театра сейчас находятся в состоянии паники. Ситуацию прокомментировал журналист Михаил Шахназаров, предает CT news.