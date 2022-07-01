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Шахназаров резко ответил на заявления Ахеджаковой о «погроме» в «Современнике»

Шахназаров резко ответил на заявления Ахеджаковой о «погроме» в «Современнике»
globallookpress/Genrietta Peryan

Российская актриса Лия Ахеджакова удивилась новости об увольнении художественного руководителя театра «Современник». Теперь туда возвращается Сергей Гармаш. Ахеджакова заявила, что все актеры театра сейчас находятся в состоянии паники. Ситуацию прокомментировал журналист Михаил Шахназаров, предает CT news.

Артистка назвала перемены в «Современнике» погромом. В свою очередь Шахназаров резко отреагировал на слова актрисы.

«Погромы, ожидаемо, начались с “Современника”. Если, серьезно… вызывайте бригаду врачей», — высказался Шахназаров в личном Telegram-канале.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Ахеджакова выступила с заявлением после слухов о бегстве из России.

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