Шахназаров резко ответил на заявления Ахеджаковой о «погроме» в «Современнике»

Российская актриса Лия Ахеджакова удивилась новости об увольнении художественного руководителя театра «Современник». Теперь туда возвращается Сергей Гармаш. Ахеджакова заявила, что все актеры театра сейчас находятся в состоянии паники. Ситуацию прокомментировал журналист Михаил Шахназаров, предает CT news.
Артистка назвала перемены в «Современнике» погромом. В свою очередь Шахназаров резко отреагировал на слова актрисы.
«Погромы, ожидаемо, начались с “Современника”. Если, серьезно… вызывайте бригаду врачей», — высказался Шахназаров в личном Telegram-канале.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Ахеджакова выступила с заявлением после слухов о бегстве из России.