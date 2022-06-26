Шахназаров резко ответил на заявление Хаматовой о «сумасшествии в России»

Телеведущий и критик Михаил Шахназаров прокомментировал новый выпад в сторону России актрисы Чулпан Хаматовой, передает CTNews.
Поводом для дискуссии стал заголовок одного из изданий, с которым побеседовала актриса, оставшаяся жить в Латвии после начала спецоперации. Так, Хаматова заявила, что «сошла с ума в России еще 20 лет назад».
После прочтения этой фразы возникает логичный вопрос, считает Шахназаров: почему это осознание не пришло к Хаматовой гораздо раньше февраля 2022 года? Впрочем, критик сам ответил на свой вопрос. По его мнению, одной из причин может являться не слишком прозорливый ум артистки.
Однако более вероятная причина кроется совсем в другом: карьера «безумной России» позволяла Хаматовой зарабатывать, в том числе за счет государственных грантов.
Ранее Чулпан Хаматова попросила всех «критиков ее личного дела» не утруждаться написанием своего мнения о ее «личном деле», поскольку будет удалять все комментарии подобного содержания.