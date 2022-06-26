Шахназаров резко ответил на заявление Хаматовой о «сумасшествии в России»

После прочтения этой фразы возникает логичный вопрос, считает Шахназаров: почему это осознание не пришло к Хаматовой гораздо раньше февраля 2022 года? Впрочем, критик сам ответил на свой вопрос. По его мнению, одной из причин может являться не слишком прозорливый ум артистки.