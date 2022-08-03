Шахназаров рассказал о заоблачном райдере бежавшего из России Гребенщикова

«Мне показали райдер ребята, которые его возят. Борис Гребенщиков. Номер люкс. Музыканты. Номер по два человека. Дальше. Завтрак. Борис Борисович завтракает за отдельным столом, обедает и ужинает тоже. Музыканты за общим. Не люди они – пожрут», — рассказал Шахназаров.