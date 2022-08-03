Шахназаров рассказал о заоблачном райдере бежавшего из России Гребенщикова

Журналист Михаил Шахназаров в ходе YouTube-шоу «Полный абзац» перечислил пункты заоблачного райдера осудившего спецоперацию Бориса Гребенщикова во время его гастролей.
«Мне показали райдер ребята, которые его возят. Борис Гребенщиков. Номер люкс. Музыканты. Номер по два человека. Дальше. Завтрак. Борис Борисович завтракает за отдельным столом, обедает и ужинает тоже. Музыканты за общим. Не люди они – пожрут», — рассказал Шахназаров.
Журналист добавил, что бежавший из России музыкант предпочитает ездить на гастроли только на автомобилях премиум-класса.
Другие же участники его коллектива перемещаются на старых и простых микроавтобусах.
«Вот такой человек. Он экономит. У Гребенщикова неплохие музыканты. А вот текстов у него никогда не было. Там козлиное пение», — высказался Шахназаров.
Отметим, на данный момент Борис Гребенщиков живет в Лондоне. Певец негативно высказывался о российском руководстве, а также выступал против проведения специальной военной операции по защите Донбасса.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что журналист Дряшин поднял на смех бежавшего из России Бориса Гребенщикова.